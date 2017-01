Carlos Simeone, padre di Diego, ha parlato del futuro del Cholo, da sempre nel mirino dell'Inter, che sarà lontano dall'Atletico: ''Sta molto bene a Madrid, ma penso che un cambiamento sia all'orizzonte. Se andrà in Italia o Inghilterra ancora non lo so, ma so che andrà via. Entro un paio d'anni al massimo darà l'addio all'Atletico. Ad oggi ha bisogno del lavoro settimanale, quindi non diventerà commissario tecnico dell'Argentina. Magari quando avrà qualche anno in più potrà pensare alla nazionale''.