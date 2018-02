Joao Mario, centrocampista in prestito dall'Inter al West Ham, ha parlato al Saturday's Official Programme del club della sua avventura con gli Hammers: "Proverò a fare del mio meglio, per me è importante mostrare la mia qualità con questa maglia. Sono felice di essere qui e darò tutto. Ho giocato in due partite di Premier League finora, con risultati diversi, e ho potuto vedere subito che il gioco è davvero veloce e fisico. L'intensità del gioco inglese è alta e questo è un bene per me perché aggiungerà cose al mio gioco che non ho ancora. Sono contento di giocare a questo livello e cercherò di migliorarmi ogni volta che andrò in campo".