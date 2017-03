L'agente di Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico, ha parlato a Radio Crc della possibile cessione da parte del Wolfsburg del terzino svizzero, obiettivo dell'Inter: "Lui ha fatto oltre 5 anni in Bundesliga con il Wolfsburg e credo che a fine stagione si possa pensare di cambiare aria. Il giocatore potrebbe cambiare solo per andare in un club di fascia superiore, lui riesce a fare sia il centrale che il terzino sinistro ed è uno dei pochi in Europa".