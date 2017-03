Gonzalo Rodriguez all'Inter? Un'idea, quella nerazzurra, low cost per rinforzare la difesa. In scadenza di contratto, il difensore della Fiorentina piace a diversi club, in Italia come all'estero. Del futuro del centrale uruguaiano ha parlato il suo agente, José Raul Iglesias a violanews: "La Fiorentina non mi ha chiamato e stiamo valutando quindi altre opzioni. L'Inter? Sarebbe una bella occasione ma per adesso non ci ho mai parlato. Tornare in patria? Adesso non è più un'opzione".