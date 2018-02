Intervistato da Infobae, Lautaro Martinez ha 'salutato' il Racing Avellaneda e il Sudamerica, prossimo il trasferimento all'Inter: "Convocato dall'Argentina? Penso che la stampa non porta nessun giocatore in lista, sarà Jorge Sampaoli a stabilire chi convocare in base al livello mostrato da ciascuno. Il solo pensare di mettermi la maglia della Seleccion mi fa venire la pelle d'oca, giocare con Lionel Messi poi penso sia qualcosa di straordinario perché è il migliore giocatore del mondo e deve essere un orgoglio trovarsi in squadra con un giocatore simile. Al suo fianco mi stancherei di fare gol. Cosa mi mancherà dell'Argentina? La passione del tifo, è impressionante vedere gli stadi sempre pieni e quello che ogni tifoso prova per la sua squadra. Sin dal primo giorno in cui sono arrivato al Racing la gente mi ha fatto capire il sentimento che prova per questo club. I giocatori che militano in Europa, come Sergio Aguero o Gonzalo Higuain, sono gente d'elite; i loro numeri sono impressionanti. Il calcio qui in Argentina però è molto complicato, alcuni che vanno in Europa poi quando tornano hanno difficoltà a rendere. Anche per chi comincia è tosta, io stesso quando ho iniziato a giocare col Racing mi chiedevo se fossi adatto per questo club. Dove devo migliorare? Nel colpo di testa. Per essere un attaccante non sono molto alto, ma sono bravo in elevazione e devo approfittarne. La posizione in campo è relativa, dipende dai movimenti che chiede l'allenatore".