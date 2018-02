Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, ha parlato a Espn Brasil del suo rapporto coi brasiliani: "Ho buoni rapporti con la gente che viene dal Brasile, mi piacciono molto i calciatori verdeoro. Quando ero piccolo, Adriano era il mio grande idolo, perché da giovanissimo avevo le sue stesse caratteristiche, ossia ero forte fisicamente e tiravo allo stesso modo col mancino. Spero torni a giocare di nuovo perché è un buon giocatore, un idolo per me. Perché ho scelto lo United? Perché tra i miei sogni c'era quello di lavorare con José Mourinho. Quando avevo 11 anni ero al Chelsea, stavo parlando con mia madre e mio padre e dissi che volevo giocare per lui, mi piace molto la sua personalità. Ha vinto molto al Chelsea e al Porto e ora sono molto felice di lavorare per lui, perché è un manager che sa cosa gli serve per vincere e con lui ho imparato molto".