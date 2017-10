Intervistato dal canale brasiliano Desimpesidos, il difensore dell’Inter, Joao Miranda, spiega come un suo ritorno al San Paolo sia un’ipotesi da non tenere in considerazione per il momento.



“Guardo sempre le partite del San Paulo e ho nostalgia di vestire nuovamente quella maglia, ma ora il momento è diverso, adesso sono Joao Miranda, giocatore dell'Inter, e il San Paulo ha giocatori di qualità all'interno della sua rosa. Come ho già detto una volta, penso di tornare un giorno o da tifoso, non so se lo farò da tifoso o se avrò la possibilità di aiutare il club, ma sarà difficile tornare a giocare lì. La mia idea è finire la carriera in Europa, ma al tempo stesso il calcio è diventato più veloce e dinamico. Simeone? Con lui sono cresciuto tatticamente rispetto a quando ero alle dipendenze di Muricy, mi ha dato molta fiducia. Ha fatto sì che io potessi avere più fede nelle mie potenzialità”.



Parole, quelle del brasiliano, decisamente importanti in vista rinnovo. Il suo contratto con l'Inter scadrà nel 2018 e già da qualche settimana proseguono i contatti tra l'entourage del calciatore e la società nerazzurra.