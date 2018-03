Yuto Nagatomo, terzino giapponese di proprietà dell'Inter e in prestito al Galatasaray, ha parlato ai microfoni della rivista ufficiale del club turco: "Prima che arrivassi qui, mi ponevo tante domande: non si trattava solo di arrivare in un altro campionato, ma di affrontare una nuova cultura, una nuova lingua, gente differente... Adesso, però, nella mia mente è tutto chiaro: in una settimana penso di essere riuscito ad adattarmi e a sentirmi a casa. Lo staff di Fatih Terim e i miei compagni mi hanno accolto subito benissimo, l'aiuto che mi hanno dato è stato importante". Nagatomo ha poi spiegato la scelta: "Ho parlato con Roberto Mancini, Wesley Sneijder, Felipe Melo e Alex Telles: tutti mi hanno detto che avrei trovato una squadra perfetta e una città bellissima e hanno caldeggiato il mio arrivo. Telles e Lukas Podolski mi hanno detto anche che il Galatasaray è un grande club e che avrei dovuto andarci".