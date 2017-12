Javier Pastore, trequartista del Paris Saint-Germain accostato all'Inter, ha parlato del suo stato di forma attuale ai microfoni di Psg Tv: "Ho giocato 3 partite di fila prima della sosta e sto prendendo ritmo. Non è facile rientrare nei meccanismi dopo che non giochi con continuità per molto tempo, infatti ora che è successo mi diverto. La posizione da numero 10 mi piace molto. Ho modificato molto le mie abitudini negli allenamenti e nella preparazione alla partita. Quando ho segnato ero felice, ho passato un periodo difficile e ho esultato intensamente. Il mio stile di gioco può essere definito fuori moda, perchè magari non corrisponde ai ritmi attuali di un calcio fisico come questo, ma non cambierò il mio stile, che è il motivo per cui sono arrivato dove sono adesso".