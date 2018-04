Ci ha messo poche settimane Rafinha per prendersi l'Inter. Arrivato dopo una lunga trattativa col Barcellona lo scorso gennaio, nelle prime uscite il centrocampista brasiliano è apparso in ritardo di condizione, visto che era fermo dall'aprile 2017 per un infortunio al ginocchio. Appena entrato in forma, però, il classe '93 è diventato fondamentale per il club di corso Vittorio Emanuele, che proverà a riscattarlo a fine stagione.



'VOGLIO L'INTER' - Dopo le parole del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, domenica scorsa ("faremo di tutto per riscattare lui e Cancelo"), oggi a Premium Sport ha parlato lo stesso Rafinha, mostrando di avere le idee chiare sul futuro: "Ho voluto l'Inter dal primo momento, ora voglio rimanere qui. Chi vedo favorito in Champions? Il Bayern Monaco di mio fratello Thiago Alcantara". Una volontà forte, che l'Inter spera di soddisfare quando andrà a trattare col Barcellona a giugno.