Ancora poche ore e la finestra del mercato di riparazione sarà ufficialmente aperta. Tra le squadre che vanno a caccia di rinforzi c'è anche l'e uno dei giocatori seguiti dai nerazzurri,, attaccante del Jiangsu Suning, è uscito allo scoperto, svelando il sogno di trasferirsi alla corte di Spalletti già a gennaio: "Giocare in Cina - ha dichiarato al quotidiano colombiano El Espectador - è stata un'esperienza bellissima e. Capello? Da quando è arrivato lui, la squadra ha cambiato il modo in cui giocava. È stata un'esperienza meravigliosa essere guidato da un tecnico con così tante capacità ed esperienza. Ho imparato molto da Capello in questo periodo, ha sempre chiesto di me, mi ha detto di muovermi liberamente, in alto, di stare calmo. Questo tipo di allenatore ti lascia un segno"."In Serie A avrò più occasioni di andare al Mondiale? L'importante è che sono sempre stato nel mirino di José Pékerman. Lo staff tecnico mi stava osservando,. Penso di poter giocare la Coppa del Mondo, che è il mio obiettivo, raggiungere la Russia con impegno e sacrificio. La mia stagione in Cina è stata molto postiva, soprattutto nel secondo semestre. Nel primo ho avuto un paio di infortuni che mi hanno complicato un po' le cose. C'è stato un periodo in cui ho pensato di provare a riprendermi da qualche altra parte, in Colombia o in Argentina, ma non abbiamo raggiunto un accordo. I cinesi non avevano idea di quale fosse il problema che mi colpiva e non sapevo come spiegare il dolore che sentivo. È diventato difficile. Ho fatto più di 20 gol nel Jiangsu Suning e ho lasciato molte amicizie, tra cinesi e stranieri. C'erano sensazioni molto buone nello spogliatoio. C'erano i brasiliani Ramires e Alex Texeira, l'australiano Trent Sainsbury. Con loro sono stato benissimo, sono persone fantastiche e mi hanno facilitato l'adattamento in un Paese difficile. Il calcio cinese è duro. Ha giocatori molto forti, fisicamente ben preparati, intelligenti, ma i sudamericani fanno la differenza per la loro abilità, per la loro tecnica".