L'Inter ha l'obiettivo Champions League in testa e stasera si gioca molto nella sfida contro la Juventus. Anche perché senza la qualificazione alla massima competizione europea per club, il club nerazzurro potrebbe cedere una delle sue stelle: come scrive Tuttosport, il candidato numero 1 sembra essere Milan Skriniar, per il quale c'è l'interesse di tutta Europa.