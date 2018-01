L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul futuro di Mauro Icardi e spiega come la corte del club spagnolo potrebbe far vacillare sia Zhang che l'attaccante argentino, soprattutto se a fine stagione i nerazzurri non dovessero raggiungere la Champions League.



“I 18 gol segnati in 20 presenze di questo campionato lo hanno aiutato a entrare nella classifica dei migliori dieci marcatori interisti di sempre. Mauro vuole contribuire a riportare l’Inter in Champions e a gennaio non si muoverà. La clausola non vale e anche se il Real si presentasse con un’offerta sfarzosa non ci sarebbero margini temporali per tamponare la cessione con un attaccante adeguato. In estate però i discorsi cambieranno. Innanzitutto si passerà da settimane di incontri per rinnovare il contratto con adeguamento degli attuali 5 milioni e della clausola. E poi un eventuale ritorno di fiamma del Real andrebbe valutato in base al posizionamento finale dell’Inter. Se i Blancos — o un altro grande club — forzassero un’Inter senza Champions, sarebbe dura un po’ per tutti, famiglia Zhang e Icardi, resistere...”