L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come la società nerazzurra abbia l'obbligo di qualificarsi in Champions la prossima stagione. Un obiettivo troppo importante da raggiungere, tanto che Zhang Jindong, come spiega la "rosea" è pronto a mettere sul piatto un'offerta faraonica per convincere uno tra Conte e Simeone.



"Sembra che l’Inter sia ormai pronta a mettere sul tavolo un contratto quinquennale da circa 10-11 milioni di euro a stagione, cifre pagate solo a José Mourinho da queste parti. Soldi, continuità di lavoro e poteri importanti anche a livello di mercato: un progetto stimolante sia per Simeone sia per Conte. D’altronde, l’anno prossimo l’obiettivo Champions non potrà essere fallito: nell’Europa che conta 2018-2019 entreranno infatti direttamente quattro squadre italiane, ed è evidente che restarne fuori equivarrebbe a un vero e proprio disastro sportivo generale; va dunque messo al timone un Capitano in grado di garantire il traguardo minimo senza rischi, per poi guidare in sicurezza il vero e proprio decollo verso i vertici del calcio internazionale".