Tra i giocatori seguiti dal Milan per il mese di gennaio e la prossima estate c'è, come anticipato da Calciomercato.com, anche Mousa Dembelé del Tottenham. Secondo Sky Sports Uk, sul centrocampista belga c'è anche l'Inter, mentre gli Spurs, con cui è in scadenza nel 2019, per sostituirlo stanno pensando a Geoffrey Kondogbia.