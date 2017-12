Non solo la Juvetus su Emerson Palmieri. Come scrive il Corriere dello Sport, ieri, prima della sfida tra Roma e Juve, Ricky Massara, braccio destro di Walter Sabatini, direttore dell'area tecnico del gruppo Suning, ha fatto vistia al club giallorosso. Incontro utile, secondo il quotidiano, per sondare il terreno per Emerson Palmieri, laterale sinistro lanciato da Luciano Spalletti, che ora lo rivuole per la sua Inter.