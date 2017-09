I tempi non sono ancora maturi, ma l’idea dell’Inter è quella di lasciare Appiano Gentile. Dopo 55 anni dall’inaugurazione della Pinetina i nerazzurri avvertono l’esigenza di poter contare su un centro sportivo nella città di Milano o nelle immediate vicinanze. Questo è quanto filtra dalla società nerazzurra, a spiegarlo è stato Antonello, amministatore delegato della società nerazzurra: "Il club vuole creare ua nuova area training sul modello del Real Madrid. Dovessimo trovare un'area adatta a noi, non escludo che potremmo lasciare Appiano".



AREE SOTTOPOSTE A STUDIO - Diverse aree del capoluogo lombardo sono già state sottoposte a studio, ma ad oggi non è ancora stata individuata la zona in cui dovranno sorgere le nuove strutture della società di corso Vittorio Emanuele. La zona dell’ex caserma in Piazzale Perrucchetti, che sembrava inizialmente in pole position rispetto alle altre, è stata poi messa da parte perché ritenuta troppo piccola rispetto a quelle che sono le necessità dell’Inter.



ADDIO ANCHE A CORSO VITTORIO EMANUELE? - Per questo motivo i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per individuare un luogo ottimale, senza dimenticare che sempre l’Inter è alla ricerca di una nuova sede. I tre piani di corso Vittorio Emanuele non sono più sufficienti e la famiglia Zhang potrebbe presto costruire una nuova casa nei pressi di via Novara. Di tutto questo è già stato informato il sindaco Sala, impegnato anche a capire quale sarà il futuro dello stadio San Siro, attualmente di proprietà del comune ma in coabitazione tra Inter e Milan, Insomma, in casa nerazzurra è tempo di rivoluzioni.