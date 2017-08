L'Inter lavora per riuscire a strappare alla Lazio Baldé Keita. Gli ostacoli rimangono gli stessi, ovvero la richiesta di Claudio Lotito e l'accordo con la Juve, che comunque decadrebbe nel caso in cui i campioni d'Italia arrivassero al doriano. Ma l'Inter - secondo Sportitalia - vuole puntare su una pedina di scambio individuando tale figura in Stevan Jovetic: il montenegrino vuole rimanere in Italia e i biancocelesti potrebbero anche offrirgli una vetrina europea, ma tutto dipende dall'ingaggio e dal fatto che l'agente Ramadani che sta trattando con altri club