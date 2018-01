Alla fine, come spesso accade, dovrebbe risultare decisiva la volontà del calciatore. Inter e Rafinha sono d’accordo su tutto, il Barcellona avrebbe voluto prendere ancora un po’ di tempo in attesa di offerte migliori (magari un obbligo di riscatto), ma il brasiliano e l’entourage hanno chiesto di essere accontentati e in virtù dei buoni rapporti tra le parti, tutto potrebbe sbloccarsi tra oggi e domani.



VICINO IL SI - In casa Inter c’è ottimismo circa il buon esito della trattativa, l’unica richiesta fatta dai nerazzurri ai catalani è stata quella di prendere una decisione in tempi brevi: nessuna deadline, ma neanche attesa protratta fino all’ultimo giorno di mercato. Anche dalla Spagna arrivano segnali confortanti, in Catalogna è sempre più insistente la voce che vuole il Barcellona vicino al sì che sbloccherebbe finalmente la trattativa. A Milano si attende, probabilmente ancora per poco.