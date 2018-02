La fredda e metodica gestione di Suning non sta portando i frutti sperati e gli interisti sono arrivati in quel punto della stagione in cui si inizia a pensare che forse si stava meglio quando alla presidenza della società nerazzurra c'era Massimo Moratti. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Libero.



“La stagione dell’Inter è giunta al dissacrante momento in cui molti tifosi sostengono che «si stava meglio quando si stava peggio». Ovvero quando c’era un presidente italiano, presente e conosciuto (Massimo Moratti), che non badava a spese e cercava di rimediare agli errori. Poco importa se spesso lo faceva con altri errori: i tentativi sono sempre buone tracce nella memoria dei tifosi. Il paradosso è che il sentimento cieco di Moratti è stato la prima causa del Fair Play Finanziario che da anni costringe l’Inter al risparmio: una gestione vincente, ma malsana. Il problema è che non sembra efficace nemmeno la gestione opposta, quella fredda di Suning”.