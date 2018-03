L'Inter pensa al rinnovo di Antonio Candreva. L'esterno offensivo nerazzurro e della Nazionale è in scadenza nel 2020 e la società nerazzurra, come scrive il Corriere dello Sport, vuole prolungare l'accordo con l'ex Lazio per abbassare la quota di ammortamento e di conseguenza far "sorridere" il bilancio. La firma, per sfruttare l'opportunità nell'esercizio in corso, deve però arrivare entro il 30 giugno.