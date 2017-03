L'Inter spinge per portare in panchina fin dalla prossima stagione Diego Pablo Simeone. Il club nerazzurro ha messo nel mirino l'allenatore argentino che, in caso di ritorno a Milano ha intenzione di portare con sè il difensore centrale Josè Gimenez, classe '95 in scadenza di contratto il 30 giugno 2018 con i Colchoneros.