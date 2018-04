Gigi, ex tecnico dell', parla dello scontro train quel famoso Juve-Inter del 1998. Queste le parole dia Radio Kiss Kiss, che commenta così l'intervista di Ceccarini, arbitro di quella gara : "L’intervista di Ceccarini è una comica, menomale che ha smesso questo arbitro, poteva fare altri danni. È irriverente, non si ha la saggezza di chiudere la bocca, non ne parliamo noi che lo abbiamo subito perchè deve farlo lui. Il mondo dice che quello era rigore, anche gli juventini che incontro per strada, tutti sono d’accordo nel dire che quello su Ronaldo era rigore, questo bisognerebbe farlo visitare bene. Nel mondo si sbaglia tutti, io perdono sempre tutti ma mantenere il punto è ancora peggio"