In Inghilterra sono sicuri che nelle prossime ore il Chelsea formulerà un’offerta concreta per Candreva, considerato incedibile dall’Inter, ma un eventuale assegno da 25 milioni potrebbe far cambiare idea agli uomini mercato nerazzurri.



Intanto Jovetic dice no al Newcastle di Benitez: per l'attaccante montenegrino ci sarebbe una ricca offerta del Brighton.