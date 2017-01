Fra i giocatori in uscita dall'Inter c'è l'attaccante albanese Manaj che, di rientro dal Pescara, potrebbe andare in prestito al Las Palmas. Il centrocampista ivoriano Gnoukouri, cercato anche da Bologna e Leganes, non è convinto di accettare il prestito al Crotone, che aspetta il difensore Yao. Biabiany ha detto no ai calabresi: il francese spera nel Bologna e guarda all’estero compresa ipotesi Jiangsu.