L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Milan Skriniar e spiega come il difensore nerazzurro abbia trovato un'incredibile continuità di rendimento.



“L’11 settembre del 2016 è una data che va cerchiata in rosso sul calendario personale di Milan Skriniar. Si tratta infatti del giorno dell’ultima gara in cui il difensore slovacco ha iniziato una gara di Serie A dalla panchina per volontà dell’allenatore. A Roma, contro i giallorossi di Luciano Spalletti, Marco Giampaolo aveva preferito affidarsi alla coppia Silvestre-Regini. Salvo inserirlo a dieci minuti dalla fine, sul 2-2, e vederlo stendere Dzeko in area per il rigore del definitivo 3-2 giallorosso grazie alla trasformazione di Totti ben oltre il 90’. Tutti elementi che avrebbero potuto rallentare l’ascesa dello slovacco. Il quale, invece, dal turno successivo non sarebbe più uscito dai titolari. Se non per «mano» del Giudice sportivo: l’espulsione patita a Roma (si vede che l’Olimpico non gli porta bene) contro la Lazio nel k.o. per 7-3 lo obbligò a saltare la gara successiva in casa contro il Chievo. Insomma, Skriniar ha giocato per scelta tecnica titolare 46 delle ultime 47 gare di campionato tra Sampdoria e Inter”.