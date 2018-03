Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato a Pravda dopo la cerimonia di premiazione come miglior calciatore slovacco del 2017: "Non so nulla di offerte delle altre squadre, io per adesso sono concentrato solo sull'Inter. Juve o Napoli per lo scudetto? Mi auguro vinca quest'ultima, perché lì gioca il mio amico Hamsik, mi piacerebbe molto".