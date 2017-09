Ad ogni tocco di palla i 57.000 di San Siro si esaltavano come poche volte accade. Milan Skriniar ha conquistato i suoi tifosi e Luciano Spalletti, che da lui si attende una crescita progressiva e costante. La prestazione offerta contro la Spal è stata di alto livello, così come quelle contro Fiorentina e Roma. Le pagelle delle principate testate sportive premiano con un 7 in pagella la prova dell'ex Samp.



Cm.Com - Skriniar 7: “Di piede, di testa, di spalla: arriva su tutti i palloni sporchi che gravitano in area di rigore. Colpisce la traversa con un grandissimo tiro dalla distanza".



GdS - Skriniar 7: “Un salvataggio davanti alla porta e una traversa da fuori. Una sola incrinatura, quando non chiude su Paloschi, fra tanta solidità”.



CdS - Skriniar 7: “In continua crescita. Frena Borriello. Inventa un tiro micidiale da 30 metri che va sulla traversa”.