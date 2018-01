Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla ancora a Premium Sport. Il centrale nerazzurro commenta così il momento dei nerazzurri: "Inter stanca e senza energie nelle ultime gare? Sì, soprattutto mentalmente perché le ultime partite sono state un po’ così. Da oggi dobbiamo ripartire forte e tornare dove siamo stati nelle prime giornate di campionato. Rammarico per il gol di Simeone nel finale dell’ultimo match? Domani parleremo e analizzeremo la gara contro la Fiorentina. Però noi dobbiamo sempre pensare a preparare la prossima sfida, quella è passata. L’arrivo di Lisandro Lopez? Ci aiuterà tanto, siamo pochi in difesa e un uomo in più è sicuramente meglio per noi: con il suo arrivo saremo ancora più forti".



IL MERCATO - "Il mercato porta distrazione? Tutti i giocatori che sono qui vogliono giocare per l’Inter e dare tutto per questa squadra: nessuno pensa ad andare via. L’interesse dei grandi club per me? Io sono da poco tempo qui e sono concentrato solo sul mio lavoro: penso solo ad allenarmi e a giocare. Il mio obiettivo per questa stagione? L’obiettivo di squadra è quello di tornare in Champions League. Il mio personale è quello di giocare più partite possibili e aiutare la squadra. Quanto conta lo scontro diretto contro la Roma? Secondo me tanto. Dobbiamo dare il massimo, siamo forti e credo che vinceremo la partita. Questa sosta ci è servita per ricaricare la testa e ora vogliamo ripartire alla grande".



IL BARCELLONA - Sull'ex Sampdoria, arrivato in estate, c'è il forte interesse del Barcellona che, nei discorsi che sta affrontando la dirigenza catalana con quella nerazzurra per quanto riguarda Rafinha e Deulofeu, ha provato a chiedere una sorta di prelazione per il classe '95.