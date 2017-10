Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, spiega come il Milan di Vincenzo Montella sia una squadra da non sottovalutare nonostante il momento complictao.



«Il Milan non è in crisi, non bisogna fidarsi degli ultimi risultati. Loro hanno grandi giocatori abituati a uscire da queste situazioni. Il derby è una partita a sé, è straordinaria per questo. Non ci sono mezze misure: dobbiamo vincere anche questa perché fa parte del nostro percorso di crescita. Domenica esiste solo la vittoria».