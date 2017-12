11 - This is the best XI of the year 2017, based on the Opta Index. Selection. #Opta2017 pic.twitter.com/F09jHcwTtW — OptaPaolo (@OptaPaolo) 31 dicembre 2017

Grazie alle sue ottime prestazioni, Milan Skriniar è finito nella top 11 stilata da Opta per i calciatori più meritevoli del 2017. Il difensore è l'unico presente in formazione, mentre gli altri sono Buffon, Caldara, Koulibaly, Cuadrado, Nainggolan, Hamsik, Gomez, Dybala, Mertens, Immobile. La squadra più rappresentata è la Juventus con 4 elementi, poi il Napoli con 3 e l'Atalanta con 2. Inter e Roma chiudono con un elemento, come detto Skriniar per i nerazzurri e Nainggolan per i giallorossi.