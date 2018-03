Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, si dice più tranquillo per gli ultimi risultati ottenuti e spiega come l'Inter debba abituarsi a giocare ogni tre giorni in vista della Champions.



“Ora possiamo stare più tranquilli. Tornati dove siamo stati a inizio campionato, con Mauro, Ivan e tutti gli altri. Se vogliamo giocare in Champions dobbiamo abituarci a giocare ogni tre giorni. Abbiamo qualche giorno per preparare il derby, penso che abbiamo fatto vedere di essere forti, dobbiamo continuare così. Quando ho campo aperto vado, non ho problemi”.