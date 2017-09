Intervistato da Premium Sport, il difensore nerazzurro, Milan Skriniar, ha parlato del suo primo gol in maglia nerazzurra.



“Penso che per noi non sarà difficile perché giochiamo per noi stessi partita dopo patita. Siamo contenti per la quarta vittoria in campionato, ma le altre non hanno ancora giocato. Se mi sento un leader? No, sono arrivato da poco, ma spero di poterlo diventare. Sono felice per il mio primo gol, ci ero andato vicino la scorsa settimana e questa volta ci sono riuscito. Non so neanche io come ho calciato per fare gol. Scudetto? Troppo presto per parlarne".