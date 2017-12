Dopo un buonissimo avvio, l'Inter di Luciano Spalletti ha incontrato le prime difficoltà della stagione, scivolando contro Udinese e Sassuolo e faticando, non poco, contro il Pordenone in Coppa Italia. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tratta il momento poco positivo degli uomini di Spalletti e spiega come i nerazzurri non siano nuovi a repentini cambi di rotta.



“L’Inter squadra è alle prese con la solita sindrome bipolare, è passata dal tutto al niente in un attimo. Eccitazione e depressione. Pareva che Spalletti avesse corretto il difetto, ma ad Appiano certi comportamenti sono strutturali e difficili da eliminare. Anche Mourinho stentò a indirizzare il gruppo sui binari della continuità”.