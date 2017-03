L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti di Stefano Pioli e spiega come il tecnico emiliano abbia otto intoccabili nel suo scacchiere tattico.



"Tra i tanti meriti di Stefano Pioli, il primo nasce all’interno dello spogliatoio. Col passare del tempo infatti l’Inter è sempre più una squadra in cui anche chi gioca poco (o non gioca proprio) riesce a sentirsi coinvolto. A dare il proprio contributo quando viene chiamato in causa o a fare gruppo anche se poi la domenica resta seduto in panchina. Un vero capolavoro, non solo perché ad Appiano - con la babele di razze e lingue in una rosa in cui storicamente manca uno zoccolo italiano - non è mai stato facile gestire tanti galli nel pollaio. Con le (troppo) rapide eliminazioni da Europa League e Coppa Italia, si sono inoltre ridotte le possibilità di fare quel turnover che aiuta anche a livello motivazionale".



"E infatti Pioli in campionato ha presto individuato un’ossatura, limitandosi a piccoli aggiustamenti (anche tattici, con la variabile 3-4-2-1) legati all’avversario, agli infortuni e alle squalifiche. Tanto che da quel 20 novembre in cui esordì con il derby ci sono ben sette giocatori cui non ha mai rinunciato se non perché impossibilitato a schierarli. Si tratta di Handanovic, D’Ambrosio, Medel (in panchina a Palermo ma non ancora pronto dopo l’operazione al ginocchio), Miranda, Gagliardini (arrivato in gennaio), Candreva e Icardi. Con Perisic che ha iniziato in panchina solo col Genoa, l’11 dicembre. Di fatto quindi sono appena tre le maglie con un po’ di rotazione. Che però sembra congelata, visto che ci sono buone possibilità che anche domani a Torino Pioli confermi lo stesso 11 già visto con Cagliari e Atalanta. Quello che potremmo definire la «sporca» dozzina, visti i 12 gol realizzati".