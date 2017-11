Per la prima volta l'Inter non vince in casa, fermata da un Torino presentatosi al Meazza senza paura. La Gazzetta dello Sport parla del pareggio tra i nerazzurri e i granata, spiegando come lo scorso marzo uno stop contro il Torino rappresentò l'inizio della fine per la squadra allenata da Pioli.



“L’Inter si è fatta sorpassare dalla Juve, ha perso il secondo posto ed è scivolata al terzo tendenza quarto (la Lazio non ha giocato contro l’Udinese). Per la prima volta in stagione non ha vinto a San Siro. È incocciata in una squadra di peso come il Toro e si è infranta su Sirigu, il più redivivo dei portieri. Ha avuto sfortuna, sotto forma di traversa, scossa da Vecino verso la fine. L’Inter si è ingolfata all’ora di pranzo. La classifica resta lusinghiera, terza posizione a meno uno dalla Juve nuova seconda e a meno due dal Napoli capolista. Il pubblico si è confermato straordinario: oltre 71mila spettatori a San Siro in un giorno di pioggia e per un match di medio fascino. Il bilancio parziale rimane ottimo: nove vittorie e tre pareggi; imbattibilità nelle prime 12 giornate, evento che non si verificava dal 2007-08. Sotto traccia striscia però un filo di delusione mista a preoccupazione: il 2-2 con il Torino, a marzo, segnò il principio della fine della gestione Pioli. Corsi e ricorsi o mezzo inciampo passeggero?”