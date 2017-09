Inter-Spal apre la domenica di Serie A (fischio d'inizio ore 12.30): arbitra il signor Gavillucci, di seguito tutti gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO



58' - Intervento duro di Gagliardini, giallo per il centrocampista dell'Inter.



47' - Fallo a centrocampo di Mora: i giocatori dell'Inter invocano il secondo giallo, Gavillucci non estrae il cartellino. Intervento al limite, il centrocampista della Spal ha rischiato l'espulsione.



PRIMO TEMPO



47' - Schiattarella cade dopo un contatto con Dalbert, l'arbitro non concede punizione alla Spal e ammonisce Mora per proteste.



30' - Fallo di D'Ambrosio, ammonito il terzino dell'Inter.



22' - Rigore per l'Inter: Vicari stende Joao Mario, Gavillucci fischia e ammonisce il difensore della Spal. Poi, dopo aver consultato a lungo il VAR per escludere il dubbio che il fallo fosse fuori dall'area, conferma il penalty.