L'Inter di Spalletti potrebbe raggiungere il record a Verona. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri cerchino i tre punti per confermare il fantastico momento della squadra e riportarsi al secondo posto.



“Una vittoria nel monday night di Verona per tenere il ritmo delle prime e per fare la storia. Mai infatti dal ‘93-94, primo campionato con i tre punti a vittoria, l’Inter dopo 11 turni è arrivata a quota 29. Non è successo nemmeno nell’anno di grazia del Triplete, anche se quello del 2009-10 rimane il riferimento. Avendo pareggiato col Bari e perso in casa della Samp, Mourinho&C. al tempo erano però a 28 punti, sufficienti per un abbondante primato, con la Juve seconda a meno 7. Curioso piuttosto che a metà classifica languisse con la metà dei punti (14) la Roma dello stesso Spalletti che poi si rivelò avversario durissimo sino all’ultimo secondo”.