Luciano Spalletti bacchetta le riserve e poi le difende. Bastone e carota da parte del tecnico toscano, che prima ammette di aver ricevuto solo risposte parziali da chi è stato chiamato in causa dalla panchina, ma poi si ravvede spiegando come ai suoi uomini non manchino le qualità per fare meglio.



“Se ho avuto risposte da parte di chi ho impiegato? Le ho avute parzialmente perché poi grandi prestazioni non ne abbiamo fatte e grandi risultati non ne abbiamo avuti, ma rimango ugualmente dell’idea iniziale finché non finisco. Sto con i calciatori che ho e mi piacciono i calciatori che alleno. Hanno le qualità per arrivare a quello che è un lavoro programmato in maniera corretta, per portare tutti i giorni un mini traguardo a casa”.