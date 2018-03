Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, parla a Premium Sport in vista della sfida con il Napoli: "Il regalo che vorrei fare all'Inter è vedere la squadra che mi sta vicina nella parte finale del campionato, che la pensasse e vivesse come me questa parte di storia. Sentirli vicino è la cosa più importante perché la vicinanza ci ha fatto vedere che ci sono soluzioni più forti".



REGALO CHAMPIONS - "Champions? Quella è la cosa fondamentale, che mi ha stimolato a venire qui e che hanno raggiunto i nostri tifosi. La situazione che dà continuità a ciò che abbiamo vissuto ieri sera per la festa dei 110 anni rendendosi conto di dove sei rimette a posto tutto".



SULLO SCUDETTO - "Secondo me la Juve è la più forte come uomini. Il Napoli è riuscito a sopperire con la sua idea di calcio, non si devono cercare all'estero situazioni per ricostruire il calcio italiano se abbiamo in casa soluzioni come quelle del Napoli che possono essere motivo di discussione per ripartire".



ICARDI - "Avere giocatori di forte personalità e autostima come lui sarà sicuramente un aiuto".