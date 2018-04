Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, parla a Premium Sport dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Due tiri nello specchio, c'è un problema? Secondo me no, vista l'avversaria. Poi ognuno può dare il dato che gli pare... Icardi senza gol? In queste partite vieni per palleggiare, fare scambi sulla trequarti, attaccare gli spazi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti granché perché siamo stati sporchi nella palla recuperata, non siamo riusciti a fare passaggi che potessero creare aperture per le ripartenze. Loro sono bravi nel mettere le partite sotto questo aspetto, quelle volte che siamo riusciti a fare quello scambio dove Mauro deve partecipare anche se voi dite che deve segnare, abbiamo creato spazi. Voi guardate solo se Icardi e Perisic non segnano ma abbiamo creato e siamo stati in partita fino all’ultimo in un campo difficilissimo. Mauro non ha fatto gol ma è un problema vostro, la squadra ha creato quattro palle gol pulite su questo campo, poi ognuno legge i dati che vuole. Abbiamo fatto due tiri nello specchio ma se siamo andati tre volte davanti al portiere e abbiamo tirato fuori allora le statistiche non rispecchiano la realtà. Poi a voi fa comodo leggere i numeri così perché fanno notizia. Nel primo tempo abbiamo fatto malino, nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, abbiamo fatto al gara che dovevamo fare e poi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio in alcune circostanze".



ANCORA SU ICARDI - "In caso di pressing forte, la palla per Icardi va prima pulita in ripartenza. Noi abbiamo provato a fare uomo contro uomo accettando la condizione, poi è chiaro che viene a centrocampo a prendere palla, senza questi scambi non si arriva in area di rigore".



SULLA QUALITA' - "Nel secondo tempo abbiamo trovato Cancelo che si è creato due volte l'opportunità dopo aver saltato l'uomo sbagliando però il cross, poi con Rafinha ci siamo dati due volte la palla lunga. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché loro sono bravi a creare questo condizionamento fisico alla squadra, ma le occasioni pulite le abbiamo create".



SU RAFINHA - "Perchè l'ho tolto? Perché l'ho visto stanco".



DE ROON - "Cosa mi sono detto con de Roon? Che non può dirmi di mettermi a sedere... Deve scegliere un altro"