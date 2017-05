La missione romana dell'Inter ha portato a importanti sviluppi per la panchina nerazzurra: circa quattro ore di summit tra Walter Sabatini, Piero Ausilio, Steven Zhang e in collegamento Zhang Jingdong, un vertice che ha fatto impennare le quotazioni di Luciano Spalletti.



L'attuale tecnico della Roma balza in testa alle preferenze della società interista, scavalcando anche Antonio Conte: il tecnico del Chelsea non ha chiuso in maniera definitiva la porta ma già prepara la prossima stagione con i Blues, Suning non ha intenzione di attendere e rimandare la programmazione per l'Inter e per questo è arrivata l'accelerata su Spalletti.



Non si è ancora parlato di cifre con l'allenatore giallorosso, che prima deve difendere il secondo posto con la Roma nell'ultimo turno di campionato, ma trovare un'intesa non sarà un problema: la volontà di Spalletti è quella di abbracciare il progetto dell'Inter e per questo già all'inizio della prossima settimana potrebbero arrivare la fumata bianca e il fatidico annuncio. Mancano ancora pochi giorni, poi il futuro sarà deciso: Spalletti è ormai a un passo dalla panchina nerazzurra.