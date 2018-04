Inizia a vedersi l'Inter dalla filosofia spallettiana. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che elogia il tecnico toscano per aver trovato il giusto vestito alla propria squadra.



“E in effetti s’è apprezzata di nuovo – anche se non per tutti i 90’ – l’Inter dall’identità molto spallettiana. Quella che a fatica s’era intravista prima in campionato. Come l’anno scorso Allegri, da presupposti diversi, s’inventò il 4-2-3-1 iperoffensivo che lo portò a Cardiff, così Spalletti ha trovato il modo di quadrare il cerchio".