Secondo quanto riporta Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha deciso di annullare la seduta di allenamento prevista per domani, per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro ha deciso di concedere ai suoi un giorno in più di riposo, fissando dunque la ripresa per il 2 gennaio.