Ci siamo, domani sarà derby. Ai microfoni dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa e presenta la sfida di domani sera.



Quanto è importante avere nuovamente a disposizione Cancelo?

"Sarà fondamentale perché per duttilità può stare in più parti del campo. Siamo andati a cercarlo e a prenderlo, sarà per noi un nuovo acquisto".



Quali sono le sensazioni alla vigilia?

"Sarà un privilegio vivere il derby di Milano dopo quello di Roma. Questa è una città moderna, intelligente, mi sembra che voglia difendere in maniera importante le proprie tradizioni e tra queste c'è il derby, che per numeri sembra essere diventato tra i primi al mondo. Il derby della Madonnina è il derby dei milanesi e questo mi arricchirà ulteriormente, come accaduto a Roma. Per questo voglio viverlo in pieno, senza lasciarlo in mano a chi vuole farne un proprio uso. Il derby è di tutti e di tutti i milanesi".



Montella dice che non ci sono 7 punti di differenza e Mirabelli spiega che sarete voi a dover temere loro

"Trovo che Montella sia intelligente e capace e anche io sono convinto che questa classifica non sia corretta. È vero, non ci sono sette punti, ma hanno fatto tutto da solo, non se la prende con noi. Mirabelli invece mi sembra il tizio di Frittole che dice a Troisi "ricordati che devi morire". Va bene, adesso me lo segno. Stia tranquillo".



La strada sembra quella giusta

"Qulche volta abbiamo concesso troppo e dobbiamo mettere mano a questo. Stiamo lavorando in tutte le direzioni perché vogliamo ambire a giocare partite importanti e bisogna migliorare".



Chi può essere l'uomo derby?

"Noi stiamo lavorando sulla squadra e sull'appartenza all'Inter. È il gruppo che riconquista palla, che fa gol e che ci porterà lontano. Chiunque fa parte del gruppo a me sta bene"



Quanto peserà l'assenza di Brozovic?

"Quando tornano dalle nazionali può accadere. Magari è un po' così anche per il Milan. Brozovic è importante al di là dei gol fatti a Benevento, ma sappiamo che dobbiamo avere aspirazioni importanti nelle singole partite, minuto dopo minuto. Non c'è un obiettivo finale se non si fissa un obiettivo quotidiano e questo dobbiamo farlo capire bene ai nostri giocatori".



Ha il timore che la pasua possa riazzerare tutto?

"Noi abbiamo a disposizione una società forte e un gruppo di giocatori che sono dei professionisti. Riescono a riconoscere i momenti importanti di una stagione e il nostro campionato sarà misurato da questi momenti. Non può esserci qualcosa che ci disturba. Dobbiamo andare al di là del nostro massimo in partite come questa. Dobbiamo farci trovare pronti, anche se di fronte abbiamo la forza del Milan che è notevole, ma l'Inter è altrettanto notevole".



In passato a Roma ha spesso stupito con la formazione nei big match. Ci aspettiamo sorprese?

"Ci sono sempre diverse soluzioni quando poi si pensa a una scelta. C'è la idea, c'è la vostra e poi c'è quella giusta, che solitamente arriva il giorno dopo. C'è da fare una valutazione sulle condizioni fisiche dei giocatori che rientrano dalle nazionali. Per cui tutto è possibile, ma senza stravolgere la nostra idea di calcio".



Vincere il derby significherebbe mandare il Milan definitivamente fuori?

"Vincere il derby ti da tre punti e un bel carico di entusiamo e ottimismo per il futuro, ammesso che sappia usarlo bene, perché può generare anche vizi. Ma un tatuaggio addosso te lo lascia. Montella non ha mai avuto a disposizione una squadra forte come questa quando mi ha incontrato in passato, di conseguenza credo che anche perdendo troverebbe risorse per andare avanti".



Questa partita può dire qual è la forza dell'Inter?

"No, non mi dirà questo. Ma è chiaro che mi farà capire che strada stiamo seguendo".



Vi diverte sentire che siete fortunati?

"La fortuna è il dividendo della fatica e del sudore. Più ci si impegna e più si è fortunati. Noi abbiamo anche avuto sfortuna in queste partite, alcuni episodi ci sono andati anche peggio di come sarebbero potuti andare. Mantenendo i giusti connotati a queste critiche posso trovare i giusti stimoli per i miei ragazzi, di conseguenza vi ringrazio".



Quale cosa l'ha finora soddisfatta di più?

"La partecipazione dei ragazzi. Si ha a che fare con dei professionisti anche se hanno una giovane età. Sanno bene cosa devono fare e sono esigenti. Aspettano che gli si indichi la strada e chi gli sia dia una conoscenza. Il loro impegno è fondamentale".



Come ha trovato Icardi?

"Nonostante la sua età è già un calciatore con le spalle grosse così, quasi quanto Ibrahimovic. Sa cosa deve fare e come deve lavorare. Si è messo a disposizione del collettivo senza badare ai numeri personali. È perfettamente calato nei comportamenti che vogliamo".



È vero che l'Inter è favorita?

"Non siamo alla ricerca della partita della svolta. Noi vogliamo dare continuità al nostro lavoro in partite come questa per ambire sempre di più agli obiettivi che abbiamo fissato. Dobbiamo essere convinti di vincere qualsiasi partita, entrando in campo con le facce di quelli che vogliono determinare".



In base alla sua esperienza conta avere giocatori esperti o imprevedibili in gare come questa?

"Conta tutto, conta essere pronti a saltare sopra ogni cosa nel momento stesso in cui passa".



Cancelo è pronto per il derby?

"È pronto per qualsiasi partita perché ha un bagaglio importante. Per stimolarlo scherzo e gli dico che c'è un derby da giocare".



Montella dice che il Milan gioca meglio?

Il derby azzera tutto, biogna far bene in quel clima lì e con quella mentalità lì. Voglio prendermi quesgta attesa per capire come ci arriveranno i miei calciatori".



Pensa che Gagliardini possa essere importante domani?

"Domani Gagliardini sarà importante perché sarà dentro la partita. Può essere sempre la sua partita perché è importante per noi e per me".



Possibile anche immaginare Borja Valero vertice basso?

"In futuro si, è una soluzione che possiamo immaginare".