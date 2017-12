Alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan, valido per i quarti di finale, l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato a Rai Sport: "È

una partita importantissima, non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque. Siamo pronti per giocare questa gara, dà l'accesso alla semifinale e bisogna dare più di quello che abbiamo".



A Inter TV, poi, Spalletti ha aggiunto: "Per arrivare in fondo c'è bisogno di tutti, tutti sono fondamentali specie quando ci sarà bisogno di cambiare qualcosa. Faremo tutto il possibile per avere calciatori in condizione e allo stesso tempo che possano dare equilibrio alla squadra. I numeri giusti oggi possono non bastare domani, il nostro riferimento deve essere dare il meglio di noi stessi e in questo ultimo periodo nonostante le buone prestazioni qualcosa al di sotto c'è stato. Bisogna riportare il rendimento sopra il nostro valore standard. Nel derby vale la teoria del chi gioca meglio vince, bisogna sapersi trovare nella situazione giusta ed approfittarne. Mi aspetto un segnale per come conosco i ragazzi, so che sanno prendersi le responsabilità che chiedo loro".