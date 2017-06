Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, parla ai microfoni di Premium Sport: "Dove arriverà l’Inter in classifica? Bisognerà lavorare bene. La posizione dipenderà da come riusciremo a lavorare, da come riusciremo a creare le basi per fare dieci vittorie in più rispetto all’anno scorso. La situazione di Donnarumma? E’ difficile giudicare quale sia il comportamento di tutte le parti. Ci sono delle regole e tutti si stanno comportando all’interno di queste, poi troveranno la soluzione più giusta per tutti. Il ragazzo è forte nonostante l’età, è una persona matura che sa fare le sue valutazioni, secondo me necessita di maggiore tempo e quello che sta venendo fuori ultimamente fa vedere che ci possano essere dei ripensamenti. Nel caso l’Inter sarebbe pronta per Donnarumma? Per uno come lui sono pronti tutti. Ci sono stati campioni e ce ne saranno, lui è un predestinato, ma qui da noi ci sono tanti portieri forti, uno di questi è Handanovic. Mercato statico? Alla Pinetina ci sono lavori in corso in tutti i sensi, a partire dagli spogliatoi. Abbiamo dato indicazioni per poter lavorare a modo nostro, stiamo facendo un lavoro con ausilio e la società per stare pronti e vedere cosa succederà. Le prime cose devono succedere in uscita per un regolamento al quale dobbiamo attenerci, dobbiamo poi andare a migliorare la rosa che ha già fatto vedere in precedenza cose buone, molto giocatori della nostra rosa sono cercati da altre squadre, stiamo facendo vedere che ci sono delle ottime qualità. Rudiger obiettivo per la difesa? Posso dire che in difesa faremo sicuramente qualcosa, Rudiger è un grandissimo calciatore come Manolas, che ho allenato, hanno fatto vedere di avere un valore. Senza di loro a Roma non avremmo fatto tutti questi punti. Però non posso dire il nome di chi andremo a prendere: sarebbe prematuro e scorretto. Borja Valero? Borja è forte, come ho già detto, ed esperto. Ma noi a centrocampo siamo a posto: non prendiamo nessuno in mezzo se non esce nessuno, lui è uno al quale si possono mettere gli occhi addosso, è un giocatore di sicuro affidamento