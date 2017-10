L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Luciano Spalletti e spiega come il tecnico toscano ricordi i grandi ex allenatori della storia nerazzurra.



“L’Inter oggi è squadra, a prescindere dal giocare bene o male. È squadra come mai lo è stata nel passato prossimo. Per ritrovare un gruppo così compatto bisogna risalire a Mourinho. È la legge dell’uomo forte, che all’Inter funziona a meraviglia. Lo dice la storia. Helenio Herrera, Bersellini, Trapattoni, Mourinho e oggi Spalletti: il filo rosso dell’allenatore padre-padrone, che se occorre bastona la squadra e che però per la squadra è disposto a prendersi in pubblico le peggiori bastonate”.