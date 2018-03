Spalletti è la bestia nera di Sarri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia come i confronti tra i due siano spesso finiti in favore del nerazzurro.



“Il Napoli si è inceppato: un punto nelle ultime due gare, il ribasso è evidente. Luciano Spalletti si conferma il miglior esorcista del sarrismo. In cinque confronti diretti col collega coetaneo ha perso una sola volta, per il resto due vittorie e due pareggi”.