L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori sull'undici iniziale che Spalletti potrebbe scegliere in vista della sfida contro il Torino e spiega come il tecnico toscano potrebbe ricorrere ancora una volta alla formazione che finora gli ha dato maggior fiducia.



“Se domenica contro il Torino Luciano Spalletti schiererà la stessa formazione che nelle ultime 4 gare ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio, nelle prime 12 giornate di campionato l’Inter avrà riproposto per la metà delle volte l’identico undici iniziale visto che anche a Roma, nel 3-1 sui giallorossi del 26 agosto, la squadra utilizzata all’inizio era la stessa. Handanovic in porta, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Nagatomo in difesa, Vecino e Gagliardini in mezzo al campo, Candreva, Borja Valero e Perisic dietro a Icardi: per i tifosi nerazzurri, visti i risultati ottenuti finora (29 punti e secondo posto in classifica), sta diventando un dolce... tormentone”.